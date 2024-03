© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.



JPMorgan empfiehlt Anlegern, die vom KI-Boom profitieren möchten, sich Taiwan Semiconductor Manufacturing genauer anzusehen. Der Chipriese TSMC, der Lieferant für Branchengrößen wie Nvidia, AMD und Qualcomm ist, wird von JPMorgan-Analyst Gokul Hariharan wegen seiner zentralen Rolle in der KI-Halbleiterbranche hoch geschätzt. TSMC wird derzeit etwa 30 Prozent unter dem SOX-Index und 51 Prozent unter dem Korb großer KI-Halbleiterwerte gehandelt, ein Unterschied, der sich verringern könnte, da sich TSMC als "key AI enabler" etabliere. Das Unternehmen bekommt von der US-Bank ein Kursziel von 850 Taiwan Dollar (26,54 US-Dollar) für die an der Taiwan Stock Exchange gelisteten Aktie, was ein …