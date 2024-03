Der Investmentgigant BlackRock steigt nun auch in Europa ins Geschäft der aktiven ETFs ein. Das Unternehmen teilte am Dienstag den Start von zwei einschlägigen Produkten diesseits des Atlantiks mit. Aktive ETFs dürften durch diesen Push weiter in den Vordergrund rücken. Bei aktiven ETFs sollten die Vorteile passiver Indexfonds und aktiv verwalteter Aktienfonds miteinander kombiniert werden. Bislang sind aktive ETFs noch kein sehr erschlossenes Geschäftsfeld - wenngleich das verwaltete Vermögen dieser ...

