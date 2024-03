ADIDAS hat den Auftrag zur Ausrüstung der Fußballnationalelf im Umfang von etwa 500 Mio. € verloren, da NIKE dafür einen höheren Preis bot. Differenz 50 Mio. € als Einstand. Dafür kassiert der DFB insgesamt 100 Mio. € pro Jahr. Bei einem ADIDAS-Umsatz in Höhe von rd. 23 Mrd. € sind dies überschaubare Werte. Der Verzicht auf ein anderes Produkt ("Rapper-West"-Schuhe) führt zu einem Mindererlös von 400 bis 500 Mio. € p. a., aber mit auslaufender Zeitgrenze. PUMA bringt es auf 9,5 Mrd. € Umsatz ohne größere Probleme, einen soliden Gewinntrend, aber wenig aufregende Ideen. Welches Investment ist ab jetzt das Interessantere? ADIDAS mit einem Marktwert von über 36 Mrd. €, aber einem KGV von über 45, oder PUMA mit einem Marktwert von 5,9 Mrd. € und einem KGV von 11,9 - ...Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, und sein Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 13! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 14:++ Transformation bestimmt Marktgeschehen++ Deutsche Chemie im Aufwind?++ PUMA oder ADIDAS: Wer ist besser?++ Ist PORSCHE HOLDING zu billig?++ VOSSLOH wird mutiger++ Geheimtipp: Das Risikoinvestment aus London++ USA: Droht Korrektur bei Big Tech?++ EASTMAN CHEMICAL hat viel vorIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info