Zusammenarbeit zwischen COUNT und Corsair führt zu Produktion von fortschrittlichen Kreislaufrohstoffen (fortschrittliches Bioöl, Pyrolyseöl) aus alltäglichen Kunststoffabfällen und setzt somit neuen Standard in puncto Nachhaltigkeit

Rotterdam (Niederlande) / Accesswire / 27. März 2024 / Im Vorjahr hat Corsair Group International (Corsair) seine Betriebe in seiner modernen Recyclinganlage durch eine Zusammenarbeit mit COUNT Energy Trading erweitert. Die Zusammenarbeit nutzt die Technologie von Corsair, um den täglich anfallenden Kunststoffabfall zu fortschrittlichen Kreislaufrohstoffen (fortschrittliches Bioöl, Pyrolyseöl) zu verwandeln.

Am 9. Januar dieses Jahres erzielte das finnische Team von Corsair einen Durchbruch, indem es in seiner Anlage im Kaipola Industrial Estate in Jämsä die ersten Liter an hochwertigen modernen Kreislaufrohstoffen produzierte. Trotz extremer Temperaturen von -20 °C gelang es dem Team, die Lieferung, Verladung und Aufbereitung von Kunststoffabfällen aus nahe gelegenen Städten abzuschließen.

Laura Gasnier, COUNT-Händlerin für nachhaltige und Kreislaufprodukte, betonte anlässlich dieses Meilensteins das Engagement von COUNT für Nachhaltigkeit: "Bei COUNT ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Floskel, sondern unsere Mission. Wir sind bestrebt, den Wandel voranzutreiben, indem wir Projekte von der Idee bis zur Kommerzialisierung unterstützen. Unsere umfassenden Dienstleistungen für Lieferanten beinhalten Logistikmanagement, Beratung hinsichtlich der Einhaltung von Branchenvorschriften und vieles mehr."

COUNT Energy Trading, das für seine Expertise in der petrochemischen Industrie bekannt ist, hat diese Zusammenarbeit mit Corsair begonnen, um sein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen und gleichzeitig sein eigenes Portfolio in den Bereichen Großhandel, Chemievertrieb und Kreislaufprodukte zu erweitern.

"Corsair freut sich über diese Zusammenarbeit mit COUNT, die sich zu einer langfristigen Partnerschaft auf globaler Ebene entwickeln wird. Unsere Expansionspläne umfassen mehrere Regionen, von Europa bis Asien. Indem wir gemeinsam die dringend benötigte Infrastruktur für das Kunststoffrecycling aufbauen, können wir einen noch nie dagewesenen Wert für Kunststoffabfälle schaffen und einen bedeutsamen Einfluss auf die Umwelt ausüben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein Meilenstein dafür sein wird, dass weggeworfene Kunststoffabfälle in Zukunft ähnlich recycelt werden wie heute Metall, Glas und Papier. Wir danken dem Team von COUNT für seine kontinuierliche Unterstützung und seine Vision, gemeinsam mit uns eine sauberere Zukunft zu gestalten", sagte Jussi Veikko Saloranta, CEO von Corsair Group International.

Über Corsair International Group:

Die Corsair Group ist ein internationales, gemäß ISCC zertifiziertes Unternehmen im Bereich des fortschrittlichen Recyclings von Kunststoffabfällen, das alltägliche Kunststoff-Haushaltsabfälle wie Plastiktüten, Verpackungsmaterial und Verpackungsprodukte in fortschrittliche, kreislauffähige Rohstoffe umwandelt.

Mit seinem globalen Hauptsitz in Thailand und seinem europäischen Hauptsitz in den Niederlanden besteht die Mission von Corsair darin, unseren Planeten von der Kunststoffverschmutzung zu befreien, indem es entsorgte Kunststoffabfälle aus der Umwelt und von Mülldeponien in wertvolle Produkte umwandelt.

Corsair ist auch der Entwickler und Herausgeber des weltweit führenden Programms zum Ausgleich von Kunststoffabfällen, des CSR Plastic Credit. Durch den von externen Prüfern zertifizierten CSR Plastic Credit hilft Corsair nun einer Vielzahl von Unternehmen und Privatpersonen, die Auswirkungen ihres Plastikmülls auf die Umwelt zu reduzieren und zu beseitigen, indem sie als kunststoffneutral zertifiziert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte corsairgroup.com oder schreiben Sie an info@corsairnow.com.

Über COUNT Energy Trading:

COUNT Energy Trading ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, der den Übergang zu einer besseren und nachhaltigeren Zukunft vorantreiben will. Durch strategische Partnerschaften und innovative Technologien ist COUNT bestrebt, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen, von der sowohl die Umwelt als auch die Gesellschaft profitieren.

Für Kommentare oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an comms@countenergytrading.com und für kommerzielle Anfragen schreiben Sie uns bitte an sustainability@countenergytrading.com.

Um der Reise von COUNT zu folgen, finden Sie alle aktuellen Informationen auf LinkedIn oder auf unserer Website.

QUELLE: Corsair group

