Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniFavorit: Aktien (ISIN DE0008477076/ WKN 847707) ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der verschiedensten Investmentideen in einem konzentrierten Portfolio auf sich vereint, so die Experten von Union Investment.Dabei werde ein klar definierter Investmentansatz verfolgt, um Aktien zu finden, die Aufwärtspotenzial besitzen würden. Das Fondsmanagement sei nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Ländern, Branchen oder Investmentstilen gebunden. Seit seiner Auflegung weise UniFavorit: Aktien eine jährliche Rendite von 10,8 Prozent (per 22.03.2024) auf. Damit habe er sich besser als ein breit gefasster, globaler Aktienindex entwickelt. Der UniFavorit: Aktien habe sich auch in schwierigen Marktphasen bewährt und sei ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass sich aktives Management lohne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...