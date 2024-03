© Foto: Nancy Kaszerman - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Der bekannte Investor, Autor und Bitcoin-Bulle Robert Kiyosaki fordert Investoren auf, so viel Bitcoin wie möglich zu kaufen. Er glaubt an eine Vervierfachung des Bitcoinpreises noch in diesem Jahr.Der Bitcoin-Kurs ist vergangene Woche auf ein Allzeithoch von 73.797 US-Dollar gestiegen, was größtenteils auf die Zuflüsse von institutionellen börsengehandelten Fonds (ETF) und das bevorstehende Halving im April zurückzuführen ist. Robert Kiyosaki, Autor von "Rich Dad Poor Dad", hat kürzlich seine Prognosen zu den Finanzmärkten und Bitcoin auf X veröffentlicht. Kiyosaki sagte, dass China sich Geld leiht, um seinen Markt zu stützen, weil viele Verbraucher keine Aktien mehr kaufen. "Dies ist der …