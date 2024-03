Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex meldet erneut einen Großauftrag: Nach der gestern gemeldeten Order aus Südafrika mit rund 112 MW Leistung ist es heute ein Projekt aus Schweden, das die Hamburger an Land ziehen konnten. Man soll 14 Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark Blisterliden in einem Waldgebiet in der nordschwedischen Provinz Västerbotten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...