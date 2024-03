EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Einbecker Brauhaus AG: Corporate News - Jahresergebnis 2023 - Prognose 2024



27.03.2024 / 16:19 CET/CEST

Corporate News - Jahresergebnis 2023 - Prognose 2024 Jahresabschluss 2023 der Einbecker Brauhaus AG Starkes Fundament für eine erfolgreiche Zukunft in einem schwierigen Marktumfeld 2024 Im Geschäftsjahr 2023 setzte die Einbecker Brauhaus AG insgesamt 523 Thl Bier ab und entwickelte sich damit leicht unterdurchschnittlich zum Gesamtbierabsatz in Deutschland (-4,5 % zum Vorjahr). Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf TEUR 37.512 (+5 % zum Vorjahr) und resultieren aus einer Bierpreiserhöhung. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2023 beträgt TEUR 79. Einem deutlich stärkeren Ergebnis standen im Geschäftsjahr 2023 noch der Aufwand aus der Schließung des Betriebsstandorts der BrauManufaktur Härke GmbH in Peine sowie durch die bei der Einbecker Brauhaus AG angefallenen Kosten für die Standortentwicklung des Grundstücks in Peine entgegen. Zudem beeinträchtigten vorübergehend schwache Absätze zum Jahresende das Ergebnis. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2023 in Höhe von EUR 409.939,60 auf neue Rechnung vorzutragen. Mit einem Fokus auf Marke, Marketing und Vertrieb plant die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 eine positive Entwicklung des Absatzes der Eigenmarken herbeizuführen. Daher erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 bei leicht steigendem Umsatz ein verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, das die Ausschüttung einer Dividende an die Anteilseigner sowie eine weitere Rücklagenerhöhung in Höhe des Ausschüttungsbetrages ermöglichen soll. Einbeck, den 27. März 2024





