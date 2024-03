© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hat in ihrem Rechtsstreit mit Coinbase einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Die Coinbase-Aktie gibt daraufhin nach. Die Hintergründe. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch einen wichtigen Sieg in ihrem Rechtsstreit gegen die Kryptobörse Coinbase errungen. Ein Richter entschied, dass der Vorwurf, die Kryptobörse habe unregistrierte Wertpapierverkäufe getätigt, vor einem Geschworenengericht verhandelt werden kann. Der US-Nachrichtensender CNBC hatte zuerst darüber berichtet. Die Aktie von Coinbase fiel daraufhin um rund 2,5 Prozent, nachdem das Bundesgericht in Manhattan entschieden hatte, den Antrag von Coinbase auf …