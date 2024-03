Cintas Corp, ein führender Anbieter von Unternehmensuniformen und Facility-Services, hat für das am 29. Februar 2024 endende dritte Fiskalquartal beeindruckende Ergebnisse bekannt gegeben. Das Unternehmen meldete einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS), der die Erwartungen der Analysten übertraf. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das von Uniformen über Eingangsmatten, Wischmopps und Toilettenartikel bis hin zu Erster-Hilfe- und Sicherheitsprodukten reicht, hat es seine Position als One-Stop-Shop für eine professionelle und sichere Arbeitsumgebung gefestigt. Die erzielten Einnahmen in Höhe von 2,41 Milliarden US-Dollar bedeuten ein Plus von 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem organischen Wachstum von 7,7 Prozent entspricht. Ebenso beeindruckend ist der Anstieg des Bruttogewinns auf 49,4 Prozent, was sowohl die Kosteneffizienz als auch eine starke Preisstrategie widerspiegelt.

