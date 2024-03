FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 210 auf 180 US-Dollar gesenkt. Analyst Ingo Wermann begründete seine negativere Einschätzung mit kurz- bis mittelfristig schwächeren Perspektiven für den iPhone-Absatz in China sowie höheren Risiken wegen einer strengeren Regulierung. Er sehe die Gefahr, dass der Technologiekonzern gegenwärtig Marktanteile gegenüber dem Wettbewerber Huawei verliert, und dass die Erholung der chinesischen Smartphone-Nachfrage später als erwartet einsetzt, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 15:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 15:43 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

