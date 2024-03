Diese Aktie ist heute nach Markteröffnung um 9% gestiegen

Werbung







Jeden Tag gibt es nicht berühmte Aktien mit unerwarteten Wachstumsmöglichkeiten, die den Markt überraschen. Heute war Cintas Corporation besonders interessant.



Das amerikanische Firma Cintas Corporation hat heute die Quartalszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Verkauf von Berufsbekleidung und Uniformen spezialisiert und beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter. Auch gehört es zu den amerikanischen Leitindex S&P 500® und hat eine Marktkapitalisierung von 70 Mrd. Euro.



Auffällig beim Quartalsbericht ist der 9,9%-ige Umsatzanstieg im Vergleich zum dritten Quartal letzten Jahres. Die Bruttomarge hat sich auch mehr als 14% erhöht. Laut der CEO waren diese guten Ergebnisse nur aufgrund der hervorragenden Leistung der Mitarbeiter möglich. Für die Zukunft ist die Firma optimistisch und erwartet eine Senkung der Zinsaufwendungen, was zu einer höheren Sicherheit der Investoren führen könnte. Die Anleger haben die Nachrichten mit Freude aufgenommen. Kurz nach Markteröffnung liegt die Aktie schon 9% im Plus.









