Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland sind in den vergangenen Tagen gesunken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Aktuell stünden die T-Notes bei 4,24% und die Bunds bei 2,33%. Diese langsame Abwärtsbewegung der Renditen scheine diese Woche unabhängig von Konjunkturdaten und Zentralbankkommunikation zu sein. Die US-Wirtschaft habe erneut Rezessionssorgen zerstreuen können, und auch die Industrie habe positive Entwicklungen in der Form robuster Aufträge für langlebige Güter im Februar verzeichnet. Gleichzeitig habe der Arbeitsmarkt keine Anzeichen einer Entspannung signalisiert, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien überraschend niedrig ausgefallen. ...

