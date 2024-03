Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bis dato hören wir lediglich vom japanischen Finanzministerium Warnungen vor einer übermäßigen Abwertung des Yen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Interventionen am Devisenmarkt wie zuletzt im November 2022 seien zwar Sache des Finanzministeriums, aber eine ungezügelte Abwertung mit USD/JPY-Kursen jenseits der Schallmauer von 152 JPY per USD dürfte die BoJ in diesem Stadium nicht mehr kalt lassen. Entsprechend habe es auf der Pressekonferenz wenn auch in einem Nebensatz den Hinweis gegeben, dass dieses Mal auch mit einer Zinserhöhung reagiert werden dürfte. ...

