Die deutsche Regierung hat am Freitag Cannabis legalisiert. Die Aktien der Produzenten reagierten mit teils enormen Kurssprüngen. Canopy Growth legte beispielsweise um satte 68 Prozent zu. Doch damit nicht genug. Canopy-CEO David Klein geht davon aus, dass sich die Größe des Marktes in nur zwei Jahren vervielfachen kann.Klein sieht den deutschen Cannabismarkt von seinem derzeitigen Wert von knapp unter 500 Millionen Dollar in nur 24 Monaten auf über 2,5 Milliarden Dollar wachsen und geht sogar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...