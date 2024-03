Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Aktie von Coinbase ist analog zum Bitcoin in den vergangenen Stunden gerutscht. Die Notierungen fielen gestern in den USA um annähernd 5 % und gaben am Mittwoch an den deutschen Börsen um fast 2 % nach. Dennoch liegt die Aktie um gut 15 % in den vergangenen fünf Handelssitzungen vorne und konnte seit Jahresanfang sogar annähernd 50 % plus verbuchen. All das zeigt [...]

