Erfahre in diesem neuen Video mit Danny Schäffner (@OrangeRelationship) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) wichtige Hintergründe des Bitcoins - von der Blockfunktionalität bis zur Netzwerksicherheit! Wir beleuchten das Datenhashing, Einwegfunktionen, den Energieverbrauch und die Funktionsweise von Proof of Work. Erfahre, wie die Rechenleistung gemessen wird und erkunde die Themen Lotterie-Miner, Schwellwerte und Blockfindungswahrscheinlichkeiten mit uns. Mit einer Proof of Work Simulation veranschaulichen wir die Hashrate und beleuchten die Sicherheitsaspekte des Bitcoin-Netzwerks.