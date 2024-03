Anzeige / Werbung

Lululemon Aktie ein Kauf? Gute Zahlen, bessere Marge als Nike! Schwacher Ausblick belastet.

Mit einer starken Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien und anderen Teilen der Welt hat Lululemon Athletica Inc. bewiesen, dass es mehr als nur ein Sportbekleidungsunternehmen ist - es ist eine Bewegung, die Menschen dazu inspiriert, das Beste aus sich herauszuholen und ein erfülltes Leben zu führen, sei es auf der Yogamatte, auf der Laufstrecke oder im täglichen Leben.

Wer die Produkte nicht mag, kann sie kostenfrei zurücksenden oder auch zu einer maßgeschneiderten Nachbearbeitung einreichen. Diese Features sind ebenso, wie das Ausbleiben von Athleten-Sponsoring, die Haupt-Abgrenzungsfaktoren gegenüber den Konkurrenten Nike oder Adidas. Von der Bewertung her ist man weiterhin auf Augenhöhe.

Lululemon steht insgesamt für hochwertige Sportbekleidung und verkörpert eine Philosophie des Wohlbefindens, der Selbstentwicklung und der Gemeinschaft. Durch die Verbindung von Stil und Leistung hat das Unternehmen eine treue Anhängerschaft gewonnen und setzt weiterhin Maßstäbe in der Welt der Sportmode und darüber hinaus. In über 500 Stores darf man dies erleben. Besonders in China zeigt sich Wachstum, während es in Nordamerika eher bremst. Genau dieser Fakt führte nach den jüngsten Quartalszahlen auch zu einem Rücklauf in der Aktie.

Wir analysieren den Wert ebenso auf technischer Basis und zeigen die aktuelle Unterstützung im Freestoxx-Tool auf.

