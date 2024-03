Der Automobilzulieferer will Geschäftsaktivitäten bündeln. Dies zieht auch einen Stellenabbau mit sich. Der DAX-Konzern will die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmensbereichs Automotive steigern. Dies hatte Conti bereits im Februar angekündigt. Dafür werden künftig die Aktivitäten in der Rhein-Main-Region gebündelt. Die Arbeit an den hessischen Standorten Wetzlar und Schwalbach soll schrittweise bis Ende 2025 nach Frankfurt und Babenhausen verlagert werden. Die Mainmetropole, Sitz des Geschäftsbereichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...