Porsche und Applied Intuition kündigen gemeinsame Entwicklungen an



Porsche und Applied Intuition kündigen gemeinsame Entwicklungen an Stuttgart / Mountain View. Die Porsche AG und Applied Intuition, ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für Fahrzeugsoftware, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Partner Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der Fahrzeugsoftware umsetzen. Ziel der Partnerschaft ist es, den Eigenanteil bei der Software zu erhöhen und die Abhängigkeiten von Lieferanten mit Black-Box Lösungen zu verringern. Dies soll die Komplexität reduzieren und die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen. Mit der Partnerschaft erhält Porsche Zugang zu umfassendem Wissen in Bezug auf die Entwicklung, Implementierung und Update-Fähigkeit von Fahrzeugsoftware, um einmalige Kundenerlebnisse anbieten zu können. "Applied Intuition ist ein wichtiger Softwarepartner für uns und wird uns dabei helfen, Software in allen Aspekten des Fahrzeugs besser zu verstehen. Tests können dann bereits in einer früheren Entwicklungsphase software-basiert durchgeführt und schneller absolviert werden. Damit können wir uns noch stärker darauf konzentrieren, bestmögliche Kundenerlebnisse zu schaffen", sagt Michael Steiner, Mitglied des Vorstandes Forschung und Entwicklung bei der Porsche AG. "Diese weitere Kooperation stärkt das Software-Know-how von Porsche, ergänzend und unterstützend zu den Aktivitäten des Volkswagen Konzerns." Bei Fahrzeugen der neuesten Generation steht die Software immer stärker im Fokus. Eine Herausforderung für Automobilhersteller, da es in aller Regel Software von verschiedenen Lieferanten zu integrieren und regelmäßig zu aktualisieren gilt. "Die Entwicklung von Software und KI unterscheidet sich erheblich von der herkömmlichen hardwarebasierten Fahrzeugentwicklung", erklärt Qasar Younis, CEO und Mitbegründer von Applied Intuition. "Die Integration und Aktualisierung unterschiedlicher Software- und KI-Komponenten kann sehr anspruchsvoll sein. An dieser Stelle kommen wir mit unserem Know-how als AI-First software company ins Spiel." Porsche wird Lösungen auf Basis von Best Practices aus der Softwareentwicklung aufbauen. Durch den Einsatz von CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) kann die Software für künftige Fahrzeuge über eine Off-Board-Plattform integriert und gesteuert werden. Dabei unterstützt ein professionelles Toolset eine durchgängige Validierung- von Software-in-the-Loop (SIL) bis zu Hardware-in-the-Loop (HIL) und physischen Fahrzeugtests. Die Zusammenarbeit mit Applied Intuition versetzt Porsche in die Lage, die Software seiner künftigen Fahrzeuge mit spezifischen Kundenlösungen zu gestalten und reiht sich nahtlos in die erfolgreichen wertsteigernden Technologie-Investitionen von Porsche ein. Über Applied Intuition Applied Intuition ist ein Tier-1-Fahrzeugsoftwarelieferant, der weltweit die Einführung von sicheren und intelligenten Maschinen beschleunigt. Gegründet im Jahr 2017, liefert Applied Intuition die maßgebende ADAS/AD-Toolchain und eine erstklassige Fahrzeugplattform, um Kunden dabei zu helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, branchenführende Produkte zu entwickeln und begeisternde Kundenerlebnisse zu schaffen. 18 der weltweit führenden 20 Automobilhersteller vertrauen auf die Lösungen von Applied Intuition für die Produktion moderner Fahrzeuge. Applied Intuition bedient die Automobilindustrie, den Lkw-Verkehr, das Baugewerbe, den Bergbau, die Landwirtschaft und andere Branchen und hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, mit Büros in Ann Arbor und Detroit, Michigan, Washington, D.C., München, Stockholm, Seoul und Tokio. Erfahren Sie mehr unter https://appliedintuition.com . IR Kontakt:

Bjoern Scheib (Head of Investor Relations)

capitalmarkets@porsche.de







