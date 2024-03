(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.03.2024 - Biotechnologiewerte tendieren am Mittwoch auf breiter Front im Plus. Gesucht sind Evotec und Qiagen. 4SC gibt nach. Auch an der Wall Street überwiegen die positiven Vorzeichen. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 18.491 Punkte, gestützt von Zalando, Bayer und Deutsche Bank. Unter Druck stehen Rheinmetall, Vonovia und Daimler-Truck. Der MDAX gewinnt 0,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...