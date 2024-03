BELGOROD (dpa-AFX) - In der an die Ukraine grenzende russische Region Belgorod ist offiziellen Angaben zufolge eine Drohne in ein Verwaltungsgebäude gestürzt. Dabei sei am Mittwoch eine Frau verletzt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Auf anderen Telegram-Kanälen war von mehreren Verletzten die Rede. Darüber hinaus soll es sich diesen zufolge bei dem betroffenen Gebäude um die Innenbehörde der Region handeln. Das russische Verteidigungsministerium teilte lediglich mit, dass drei Drohnen erfolgreich von der Luftverteidigung abgewehrt worden seien./haw/DP/ngu