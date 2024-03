Chicago, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) -Neue Vereinbarung ermöglicht den Zugang zu ungefilterten Verbraucherkonversationen aus dem gesamten Datenstrom von RedditCision, der weltweite Marktführer bei Consumer- und Media Intelligence, und Reddit, die Plattform mit Hunderttausenden von Online-Communities, endlosen Konversationen und authentischen menschlichen Verbindungen, gaben heute die Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Cision- und Brandwatch-Kunden einen breiteren Zugang zur Reddit Data API, über die sie in Echtzeit detaillierte Erkenntnisse erhalten, die intelligentere Marketing- und Kommunikationsstrategien ermöglichen.Mit über 73 Millionen täglich aktiven Nutzern weltweit bietet Reddit eine einzigartige Plattform, auf der sich engagierte Communities in organischen Diskussionen über Marken, Produkte und Branchentrends austauschen. Diese Diskussionen besitzen das Potenzial, den Nachrichtenzyklus und die öffentliche Meinung zu bestimmen und die Märkte zu beeinflussen. Durch die Integration der Reddit-Daten in die Cision-Produktfamilie gewinnen die Kunden in Echtzeit ein umfassendes Verständnis des Verhaltens, der Konversationen und der Präferenzen von Verbrauchern."Cision gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die Zugriff auf das gesamte Spektrum von Reddit-Daten haben", so Jonathan Flesher, Vice President, Business Development and Partnerships bei Reddit. "Durch den erweiterten Zugang zu authentischen öffentlichen Gesprächen kann Cision seinen Kunden ein umfassenderes Bild der Online-Stimmung und -Trends vermitteln."Die Zusammenarbeit bietet Marken tiefer reichende Einblicke in ihre Zielgruppe und unterstützt den Aufbau einer Pipeline für zukünftige Innovationen. Durch die Nutzung der Reddit Data API plant Cision, die Entwicklung seiner proprietären KI-gestützten Technologien für Markenreputation und Publikumsanalyse in seiner gesamten Produktpalette zu beschleunigen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass PR-Experten, Marketer und Forscher die neuesten Marktentwicklungen nutzen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."Wir freuen uns, unsere wertvolle Partnerschaft mit Reddit zu erweitern und unseren Kunden die Informationen bereitstellen zu können, die sie für strategische Entscheidungsprozesse in der Geschwindigkeit der sozialen Medien benötigen", erklärt Cali Tran, CEO bei Cision. "Die authentischen Markenkonversationen auf Reddit unterstützen das Ziel von Cision, die umfassendsten Plattformen für Consumer- und Media Intelligence auf dem Markt anzubieten."Informationen zu Cision Cision ist der weltweit führende Anbieter von Consumer- und Media Intelligence sowie Interaktions- und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen PR und Unternehmenskommunikation, Marketing und Social Media die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute bestehen zu können. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.Informationen zu Reddit Reddit ist eine Community der Communities. Sie basiert auf gemeinsamen Interessen, Leidenschaft und Vertrauen und ist der Ort der offensten und authentischsten Diskussionen im Internet. Jeden Tag posten Reddit-Nutzer neue Beiträge, stimmen ab und kommentieren die Themen, die ihnen am wichtigsten sind. Mit über 100.000 aktiven Communities und mehr als 73 Millionen täglich aktiven Besuchern ist Reddit eine der größten Informationsquellen im Internet. Weitere Informationen finden Sie unter redditinc.com.Bitte beachtenDiese erweiterte Partnerschaft bedeutet keine Änderung der Reddit Data API Terms oder Developer Terms, nach denen Inhalte, auf die über die Data API von Reddit zugegriffen wird, nicht ohne die Zustimmung von Reddit für kommerzielle Zwecke verwendet werden dürfen. Der API-Zugang bleibt für die nicht kommerzielle Nutzung im Rahmen unserer veröffentlichten Schwellenwerte kostenlos.CisionPR@cision.comKontakt:Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Cision Public RelationsCisionPR@cision.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cision-und-reddit-erweitern-partnerschaft-um-detailliertere-social-media-erkenntnisse-zu-gewinnen-302101026.htmlOriginal-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161701/5745375