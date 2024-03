Mailand, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) -Unter dem inspirierenden Motto "GREEN VISION BLUE FUTURE" (Grüne Vision, blaue Zukunft) hat Midea, ein weltweit führender Anbieter von Klimalösungen, auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 in Mailand einen bedeutenden Eindruck hinterlassen. Diese geschätzte Veranstaltung ist eine Anlaufstelle für Fachleute aus den Bereichen HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), Sanitärtechnik und erneuerbare Energien.Die Midea Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) stand im Mittelpunkt und präsentierte eine Reihe von innovativen Produkten und LösungenVorgestellt wurden die R290-Produkte, die CirQHP-Familie und der PortaSplit, die alle eine breite Palette von Anforderungen erfüllen und gleichzeitig das Engagement für eine nachhaltige Zukunft verkörpern.Mit dem des globalen Verkaufsmeilensteins von mehr als 6,2 Millionen Einheiten ist Midea führend n bei R290-Produkten und demonstriert damit ein unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit. Auf dieser Messe stellte Midea zum ersten Mal die R290 Combo-Produktreihe, eine Warmwasser-Wärmepumpe, sowiedas R290 Multi-Split-projekt vor. Midea forscht derzeit an den technischen Schwierigkeiten des Multisplit-Systems R290 "one drive three" und hat erste Fortschritte beim Kältemittel-Leckagesensor erzielt. Mit diesen Einführungen unterstreicht Midea das Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger und sicherer Produkte für die Kunden und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit.Darüber hinaus konzentriert sich Midea auf die Bereitstellung von HVAC-Lösungen für verschiedene Klimazonen, insbesondere auf dem europäischen Markt. Die CirQHP-Familie macht eine All-in-One-Wärmepumpenlösung für Kühl-, Heiz- und Warmwasserbedarf zur Realität. Das innovative System ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und bietet eine Reihe von anpassbaren Optionen, darunter die Wärmerückgewinnungslösung, die Multi-Hybrid-Lösung und die Indoor-Hybrid-Lösung. Jede Option ist so konzipiert, dass sie unvergleichliche Flexibilität und Bequemlichkeit bietet, damit jeder Haushalt optimale Effizienz und höchsten Komfort genießt. Wer sich für die CirQHP-Familie entscheidet, entscheidet sich nicht nur für ein Produkt, sondern für eine intelligente, energieeffiziente Lösung, die dafür sorgt, dass das ganze Jahr über ein perfektes Wohnklima herrscht.Darüber hinaus stellte Midea das All-In-One Smart Energy Management System MHELIOS vor, das die Verschmelzung von Technologie und Nachhaltigkeit verkörpert. Dieses intelligente System mit einem Hybrid-Wechselrichter wurde entwickelt, um die Nutzung von Ökostrom zu optimieren, wenn es mit Sonnenkollektoren, Energiespeichern und intelligenten Haushaltsgeräten kombiniert wird. Dieser ganzheitliche Ansatz für das Energiemanagement steht im Einklang mit der grünen Strategie von Midea, die auf eine nachhaltige Zukunft abzielt.Im Rampenlicht stand auch PortaSplit, ein Produkt, das für seine Kreativität bekannt ist und in letzter Zeit im Bereich Design und Innovation große Aufmerksamkeit erregt hat. PortaSplit hat aufgrund seiner herausragenden Produktleistung und seiner einfachen Installationsmöglichkeiten große Beachtung erhalten. Stefan Anderi, stellvertretender Vorsitzender des Rates für Formgebung, überreichte PortaSplit persönlich den "German Design Award". Im Anschluss an diesen Erfolg stellte PortaSplit erneut seinen Einfallsreichtum unter Beweis, indem es den renommierten iF Product Design Award erhielt und damit seinen Ruf für außergewöhnliches Design und Leistung weiter festigte.Die Auszeichnungen, die PortaSplit erhalten hat, sind ein Beweis für sein innovatives Konzept. Es handelt sich um ein integriertes neues Design, das die Vorteile von herkömmlichen tragbaren Klimageräten und fest installierten Split-Klimageräten vereint.Als Antwort auf die Nachfrage des Marktes nach energiesparenden und komfortablen Lösungen zeichnet sich der PortaSplit durch seine Fähigkeit aus, die Erwartungen der Verbraucher an ein hochwertiges Produkt zu erfüllen Es setzt einen neuen Standard auf dem Klimamarkt und verspricht, bisherige Probleme, unter denen herkömmliche tragbare Klimageräte leiden, zu lösen.Die Palette der innovativen Produkte, die Midea RAC auf der MCE 2024 präsentiert, steht unter dem Motto GREEN VISION BLUE FUTURE". Die Leidenschaft von Midea RAC für eine nachhaltige Entwicklung zeigt sich in einem unerschütterlichen Engagement für die Herstellung modernster Produkte und Lösungen, die die Lebensqualität erhöhen und gleichzeitig den Planeten schützen.