Der von Finance in Motion beratene SANAD Fund for MSMEs hat 2023 seine Investitionssumme von rund 404 auf 416 Millionen Euro gesteigert. Der Impact-Fonds, der auf die Finanzierung kleinster bis mittlerer Unternehmen (KKMU) im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in ausgewählten Ländern südlich der Sahara spezialisiert ist, hat auch ein neues, auf Frauen ausgerichtetes Programm für technische Hilfe entwickelt. "Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung des SANAD-Fonds für die nachhaltige Entwicklung der verschiedenen Regionen und die Stärkung der Rolle der ...

