Nach einem lang andauernden Rechtsstreit über das Sondersteuergebiet von Disney in Florida haben die beteiligten Parteien nun einen Vergleich erreicht. Dies beendet nicht nur die Auseinandersetzungen über die Regierungsführung des Areals, das als Selbstverwaltungseinheit operierte, sondern öffnet auch ein neues Kapitel für die zukünftige Entwicklung und Investition im Bundesstaat. Im Zuge der Vereinbarung zieht Disney seine Klagen gegen die Überarbeitung des Distrikts zurück, wobei die letzteminütlich geschlossenen Vereinbarungen für nichtig erklärt werden. Das Unternehmen, das mit Herausforderungen wie einem rückläufigen linearen TV-Geschäft und langsamerem Wachstum in seinem Parkbereich zu kämpfen hatte, bekundet seine Absicht, weiter in den Standort zu investieren und somit tausende von direkten und indirekten Arbeitsplätzen [...]

