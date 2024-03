DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der tschechische Investor Daniel Kretinsky hat seine Beteiligung am Großhandelskonzern Metro erhöht. Seine Investmentfirma EP Global Commerce hält nun 49,99 Prozent der Anteile, wie aus einer aktualisierten Darstellung der Aktionärsstruktur von Metro auf deren Internetseite hervorgeht. Zuvor hatte die "Lebensmittelzeitung" am Mittwoch berichtet, dass die Firma das Aktienpaket um 4,37 Prozentpunkte aufgestockt habe. Ab einem Anteil von 50 Prozent würde Kretinsky dann die direkte Mehrheit an Metro halten.

Zugleich sei der Streubesitz von 29,39 Prozent auf 25,02 Prozent gesunken, sodass der Konzern im Herbst um seinen Verbleib im SDax fürchten müsse, hieß es. Der Elektronikhändler Ceconomy hält noch knapp ein Prozent an Metro./ngu/he