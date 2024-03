Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat sein breites Angebot an Antennen für IoT-Geräte und -Einrichtungen weiter ausgebaut. Zu den neuesten Markteinführungen gehören die 5G 5-in-1-Kombinationsantennen YEMN016AA und YEMN017AA, die externen 5G-Antennen YECN001J1A und YECT000WBA sowie die aktiven GNSS L1- und L5-Antennen YEGB000Q1A und YEGN000Q1A.

"Wir freuen uns sehr, unsere Produktlinie um Antennen zu erweitern, die eine erstklassige Leistung bieten und die einzigartigen Anforderungen unserer IoT-Kunden erfüllen", so Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Quectel entwickelt sein vielfältiges Portfolio ständig weiter, um die einzigartigen Anforderungen hinsichtlich der Implementierungen und Anwendungen unserer Kunden optimal zu erfüllen und bietet dabei eine unvergleichliche Leistung und Anpassungsfähigkeit, und diese Antennen ergänzen dieses Portfolio."

Die YEMN016AA ist eine 5-in-1-Antenne für 5G und GNSS (Global Navigation Satellite Systems) mit den Maßen 204,4 mm x 86,7 mm x 32 mm. Diese Ultra-Breitband 5G/4G-Antenne bietet eine breite Abdeckung von 600-6.000 MHz und ist gleichzeitig abwärtskompatibel, sodass sie sowohl 3G- und 2G-Netze als auch LTE Cat-M und Narrowband IoT (NB-IoT) unterstützen kann. Die Antenne ist mit einem Anschluss über fünf Kabellängen von 300-5.000 mm erhältlich, die mit SMA-Steckern versehen sind. Diese flache, verschraubbare Rundstrahlantenne eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Antenne unauffällig sein soll. Sie ist einfach zu installieren und dank ihres IP69K PC KIBILAC ASA-Gehäuses äußerst robust. Sie ist kompatibel mit den Modulen der RM520x-Serie von Quectel.

Der Quectel YEMN017AA ist ein verschraubbarer 5-in-1-Antennenpuck, der für 5G- und 4G-Netzwerke optimiert ist. Die Antenne mit einem Durchmesser von 103,5 mm und einer Höhe von 42,5 mm kann eine Vielzahl von Antennen integrieren, zum Beispiel 5G, 4G, GNSS und Wi-Fi-Antennen. Die mit mehreren Montageoptionen wie Schraube, Stange, Wand, Magnet, Klebstoff und anderen erhältliche Antennenbox unterstützt mehrere Anschlusstypen und Kabellängen und wurde als flexiblere und zuverlässigere Hochleistungsantenne für Außenanwendungen entwickelt.

Außerdem hat Quectel die externen 5G-Antennen YECN001J1A und YECT000WBA in sein Portfolio aufgenommen. Beide Antennen decken die 5G NR Sub-6 GHz Frequenzbänder ab und sind mit 4G-, 3G-, 2G- und LPWA-Bändern kompatibel. Dank ihrer hohen Effizienz und Verstärkung stellen beide eine ideale omnidirektionale Antennenlösung dar, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung garantiert. Die Antennen mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Höhe von 104 mm sind ideal für eine Vielzahl von drahtlosen Kommunikationsgeräten wie Router, Außengeräte und Echtzeit-Überwachungsgeräte. Die Antennen sind sowohl RoHS- als auch REACH-konform und Quectel bietet eine flexible Installation mit kundenspezifischen Kabellängen und Anschlussmöglichkeiten.

Für Kunden, die GNSS Priorität einräumen, hat Quectel die beiden aktiven GNSS-Antennen YEGB000Q1A und YEGN000Q1A L1 und L5 eingeführt. Diese Antennen operieren in den Frequenzbändern 1164-1189MHz und 1559-1606MHz und haben die Maße 62mm x 56mm x 23mm. Die Antennen unterstützen verschiedene Installations- oder Anschlussmethoden wie Schraubmontage, Klebemontage, Magnetmontage, internes Kabel und externes SMA. Je nach Bedarf stehen kundenspezifische Steckertypen und Kabellängen zur Verfügung.

Wie bei allen Quectel-Antennen erhalten Sie von Quectel umfassende Unterstützung beim Antennendesign, beispielsweise durch Simulationen, Tests und die Herstellung von kundenspezifischen Antennenlösungen, um die spezifischen Kundenanforderungen zu erfüllen. Quectel-Antennen können außerdem mit der großen Auswahl an Modulen von Quectel vorintegriert werden.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die Innovationstätigkeit im IoT-Bereich zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser aus 5.900 Experten bestehendes globales Team treibt Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth- Module sowie Antennen and services.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240327840873/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com