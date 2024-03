The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2024



ISIN Name

CH1173567111 GURIT HLDG AG NA SF 5

DK0060477263 ASETEK A/S DK -,10

IE00BDDRF924 HAN.-HAGICLTEEQWE DLA

US25985W1053 DOUYU INT.HLDG.SP.ADR/0,1

US69832A2050 PANASONIC HO ADR/1 O.N.

US92932M1018 WNS (HLDGS)LTD ADR LS-,01

