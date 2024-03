Mark Zuckerberg versucht offenbar mit allen Mitteln bei der Konkurrenz beschäftigte KI-Entwickler:innen in sein Unternehmen zu holen. Dafür schreibt der Meta-CEO sogar höchstpersönlich E-Mails an ausgewählte Talente. Einem Bericht von The Information zufolge hat Meta-Boss Mark Zuckerberg das Vereinen namhafter KI-Expert:innen unter seinem Banner zur Chefsache gemacht.AnzeigeAnzeige Wie zwei Quellen ausgesagt haben, soll der Facebook-Gründer höchstpersönlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...