NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten US-Währungsgeschäft kaum bewegt. Es mangelte an kursbewegenden Impulsen, in den USA wurden zur Wochenmitte keine wichtigen Daten veröffentlicht. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0822 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0816 (Dienstag: 1,0855) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9245 (0,9212) Euro gekostet./jsl/bek/he