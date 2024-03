Singapur, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) -ChainUp, ein globaler Anbieter von Lösungen für die Blockchain-Technologie, hat seine Position als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Verwahrung digitaler Vermögenswerte weiter gefestigt und nach dem Erwerb des Vorläuferzertifikats SOC 2 Typ 1 (https://www.chainup.com/news/1690997861425029121?connect=PR&blog=soc2type1) und ISO/IEC 27001, 27017, 27018 (https://www.chainup.com/news/1693484337664565249?connect=PR&blog=ISOIEC) nun die begehrte Service Organization Control 2 Typ 2-Zertifizierung erhalten. Der Bestätigungsvermerk wurde von Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP in Übereinstimmung mit den Kriterien des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) durchgeführt.Dieser Bericht verifiziert, dass die Serviceverpflichtungen und Systemanforderungen von ChainUp die Kontrollstandards basierend auf den anwendbaren Kriterien für Vertrauensdienste erreicht haben. Diese Kontrollen gewährleisten die Sicherheit der Kundendaten und -systeme, garantieren einen zuverlässigen Zugang zu Konten und Dienstleistungen, sichern die Richtigkeit der Finanzinformationen und schützen die Privatsphäre der Kundenangaben. Letztendlich bietet der SOC 2-Bericht die unabhängige Zusicherung, dass ChainUp der Datensicherheit Priorität einräumt und über ein starkes System verfügt, um die Vermögenswerte der Kunden zu schützen."Der Erhalt der SOC 2 Typ 2-Zertifizierung ist ein Meilenstein für ChainUp", sagt Sailor Zhong, Chief Executive Officer bei ChainUp. "Diese unabhängige Validierung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung einer sicheren und gesetzeskonformen Umgebung für Institutionen, die sich in der digitalen Vermögenslandschaft bewegen."Die Branche der digitalen Vermögenswerte erlebt ein schnelles Wachstum, das von einer zunehmenden Kontrolle durch die Regulierungsbehörden begleitet wird. Die Zertifizierung nach SOC 2 Typ 2 macht ChainUp zu einem zuverlässigen Partner für Institutionen, die sichere und konforme Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte suchen. Durch die Priorisierung von robusten Sicherheitskontrollen ermöglicht ChainUp seinen Kunden, ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten. Um sicherzustellen, dass die ChainUp-Plattform effizient arbeitet und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bietet, wird der SOC-Bericht jährlich überprüft.Über ChainUpChainUp (https://www.chainup.com/?connect=PR) ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Blockchain-Technologie-Lösungen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Börsen für digitale Vermögenswerte, KYT-Lösungen, NFT-Handelsplattformen, digitale Geldbörsen, Liquiditätslösungen, Web3-Infrastruktur, sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte, Tokenisierungslösungen für Vermögenswerte und vieles mehr. ChainUp wurde 2017 mit globaler Präsenz gegründet und betreut über 1.000 Kunden in 30 Ländern, die mehr als 60 Millionen Endverbraucher erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2372124/ChainUp_SOC_2_Type_2_certified.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2190026/ChainUp_A_Full_Colour_V_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chainup-starkt-sicherheitsposition-mit-erwerb-der-soc-2-typ-2-zertifizierung-302101574.htmlPressekontakt:Jacelynn Pang,jacelynn.pang@chainup.comOriginal-Content von: ChainUp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171607/5745404