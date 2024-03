NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei schwächeren Börsentagen ist der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder gestiegen. Anleger nutzten die etwas niedrigeren Kurse zum Einstieg, die Gewinne waren breit gestreut. Vor allem im späten Handel zogen die Kurse an, das Börsenbarometer schloss 1,22 Prozent höher bei 39 760,08 Punkten. Damit liegt der Dow wieder in unmittelbarer Reichweite zum Rekordhoch vom Donnerstag.

Rückenwind für Aktien gab es zur Wochenmitte vom US-Anleihenmarkt, wo die Renditen nachgaben. Am Freitag werden wichtige Hinweise zur Entwicklung der Inflation im Februar veröffentlicht. Allerdings sind dann die US-Börsen wegen des Karfreitags geschlossen, sodass die Preisdaten erst zum Beginn der kommenden Woche bewegen können.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,86 Prozent auf 5248,49 Zähler. Der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,39 Prozent auf 18 280,84 Punkte./bek/he

