27.03.2024 / 21:30 CET/CEST

Berlin, 27.03.2024 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der PlanetHome Investment AG für das Geschäftsjahr 2023 zeichnet sich nach vorläufigen Zahlen ab, dass sich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2021 (rund -1,794 Millionen Euro) und dem nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 entstandenen Jahresfehlbetrag (rund -1,835 Millionen Euro) auf rund -952 Tausend Euro in etwa halbiert hat.



Der hauptsächliche Grund hierfür ist zum einen eine Steigerung der Umsatzerlöse von rund 300 Tausend Euro nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 (im Geschäftsjahr 2021 rund 306 Tausend Euro) auf nach vorläufigen Zahlen rund 367 Tausend Euro im Geschäftsjahr 2023 sowie eine Senkung der operativen Kosten (Abschreibungen nicht enthalten), insbesondere des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, von nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 rund 1,419 Millionen Euro (im Geschäftsjahr 2021 rund 1,420 Millionen Euro) auf nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 rund 659 Tausend EUR.









