Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, gibt die Einführung von Cloud Playout 2.0 bekannt, das Kunden neue Möglichkeiten bietet, lineare Kanäle zu erstellen, ihre Medien zu monetarisieren und ihre Arbeitsabläufe auf einer einzigen Plattform zu optimieren.

Mit Cloud Playout 2.0 von Brightcove können Benutzer ihren vorhandenen Content-Katalog und ihre Live-Streams nutzen, um in wenigen Minuten einen Kanal zu erstellen. Das erweiterte Cloud Playout beinhaltet einen linearen Scheduler zur Erstellung eines elektronischen Programmführers (EPG), der auf Apps und FAST-Plattformen angezeigt werden kann. Sobald ein Kanal aufgebaut ist, können Medienunternehmen die Verbreitung ihrer linearen Kanäle auf O&O (Owned-and-Operated)-Eigentum oder FAST-Plattformen operationalisieren. Die Verwaltung dieses End-to-End-Erlebnisses innerhalb der Brightcove-Plattform ermöglicht es Medienunternehmen, ihren Content mit Daten und Analysen von Erstanbietern zu optimieren und die Monetarisierung ihrer Anzeigen zu kontrollieren.

"Cloud Playout 2.0 bietet Medienunternehmen eine effiziente Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen, das Engagement zu steigern und ihre Inhalte zu monetarisieren", sagte Scott Levine, Chief Product Officer bei Brightcove. "Diese Erweiterung schafft eine zentrale Plattform, um neue Geschäftsmodelle, Inhaltsfenster und Erfahrungen voranzutreiben, wodurch unsere Kunden Zeit, Geld und Ressourcen sparen können. Cloud Playout 2.0 arbeitet mit unseren führenden Monetarisierungs- und Insights-Tools zusammen, um sicherzustellen, dass jeder Stream den Geschäftswert steigert und es unseren Kunden ermöglicht, ihr Publikum zu begeistern."

Cloud Playout 2.0 hilft Medienunternehmen bei:

Reichweite und Engagement: Erstellen Sie Kanäle auf Ihren eigenen Websites und Apps, um das Engagement der Zuschauer zu erhöhen und ihre Reichweite zu vergrößern, indem Sie diese Kanäle mit FAST-Aggregatoren neuen Zielgruppen und Märkten zur Verfügung stellen.

Erstellen Sie Kanäle auf Ihren eigenen Websites und Apps, um das Engagement der Zuschauer zu erhöhen und ihre Reichweite zu vergrößern, indem Sie diese Kanäle mit FAST-Aggregatoren neuen Zielgruppen und Märkten zur Verfügung stellen. Monetarisierung: Passen Sie Ihre Monetarisierungsstrategie kanalübergreifend an, um den Umsatz mit einem mehrstufigen Ansatz zu steigern, einschließlich Brightcove's

Serverseitige Anzeigenschaltung (SSAI), um die Dauer der Anzeigenschaltung zu verwalten und lästige Werbeblocker zu umgehen, ohne die Qualität und das Nutzererlebnis durch Probleme wie langes Puffern zu beeinträchtigen.

Anzeigenmonetarisierungsservice zur Maximierung der Anzeigeneinnahmen durch vollständiges oder unverkauftes Anzeigeninventar.

Kostenlose, werbeunterstützte (FAST) Kanäle, um neue Zielgruppen zu erreichen und die Zuschauer zu Abonnement-VOD-Katalogen zu führen, um neue Veröffentlichungen und Premium-Inhalte zu entdecken.

Testen und iterieren Sie Anzeigenregeln in Minutenschnelle kanalübergreifend, um Ihren Umsatz zu steigern.

Effizienz: Erstellen Sie effiziente Arbeitsabläufe, die Zeitpläne in einer Plattform ausführen. Kunden können komplexe Zeitpläne für ihre Kanäle erstellen und verwalten und gleichzeitig einen VOD-Streaming-Service und Live-Events über eine Plattform anbieten. Mit dem linearen Planer können Sie ganz einfach suchen, Assets und Kanäle hinzufügen und mögliche Konflikte erkennen. Von dort aus können die Kunden die Sendepläne in einen EPG umwandeln, um die Zuschauer über die neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu halten.

Erstellen Sie effiziente Arbeitsabläufe, die Zeitpläne in einer Plattform ausführen. Kunden können komplexe Zeitpläne für ihre Kanäle erstellen und verwalten und gleichzeitig einen VOD-Streaming-Service und Live-Events über eine Plattform anbieten. Mit dem linearen Planer können Sie ganz einfach suchen, Assets und Kanäle hinzufügen und mögliche Konflikte erkennen. Von dort aus können die Kunden die Sendepläne in einen EPG umwandeln, um die Zuschauer über die neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu halten. Einblicke: Cloud Playout 2.0 arbeitet mit den Einblicken und Analyselösungen von Brightcove zusammen, so dass Medienunternehmen die Sehgewohnheiten und die Leistung ihrer Inhalte bewerten können, um ihre Programmierungs- und Werbestrategien zu optimieren.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 60 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X (Formerly Twitter), Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

