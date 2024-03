Auch in der Woche vor Ostern könnte die Stimmung an den Börsen kaum besser sein. Der DAX bleibt fröhlich auf Rekordjagd und lässt keinerlei Anzeichen von Schwäche erkennen. Bei den Einzeltiteln freuen Investoren sich derweil über manchen neuen Rekord und die Rallye scheint teils kaum noch aufzuhalten zu sein.Endlich aus dem Quark gekommen ist in dieser Woche die Aktie von TUI (DE000TUAG505). Nachdem jene am Montag die Linie bei 7 Euro wieder nach oben passieren konnte, machten die Käufer dieses Mal Nägel mit Köpfen. Statt wieder mit ...

