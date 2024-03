Unternehmen schließt letzte industrielle Ausgliederung ab

One Equity Partners ("OEP"), ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Measurement Solutions von TechnipFMC (NYSE: FTI) abgeschlossen. Der Geschäftsbereich, der in Guidant umbenannt wird, ist ein führender Anbieter von fiskalischen Messtechnologien, Facility Asset Management- und Automatisierungslösungen sowie integrierten Messsystemen, die in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette eingesetzt werden.

Guidant hat seinen Hauptsitz in Houston, TX, und bietet weltweit ein breites Portfolio an Messtechnik, digitalen und automatisierten Lösungen und Systemen an. Guidant produziert in den USA und in Europa. Zum Portfolio von Guidant gehört Smith Meter®, das branchenführende Technologie für eichpflichtigen Verkehr, Lecksuche, Diagnostik und Elektronik bietet. Guidant bietet Terminal Facility Management- und Cloud-Lösungen, um die Lebensdauer von Anlagen zu optimieren und den Fernbetrieb zu ermöglichen. Durch die Integration der Expertise von Guidant in den Bereichen digitale Automatisierung, Durchflussrechner und Messtechnik liefert der Geschäftsbereich auch Messsysteme, unter anderem für komplexe Umgebungen wie die Nordsee und den Nahen Osten.

"Wir sind begeistert, mit dem talentierten Management-Team von Guidant zusammenzuarbeiten", sagte J.B. Cherry, Partner bei One Equity Partners. "Die Gründung des Unternehmens war das Ergebnis einer konsequenten Zusammenarbeit zwischen dem Managementteam, dem Team von OEP und einer großen Gruppe engagierter externer Berater, um eine komplexe Unternehmensausgliederung zu vollziehen, an der drei separate Geschäftseinheiten in mehreren Ländern beteiligt waren. Das neue eigenständige Unternehmen Guidant ist gut positioniert, um auf den bedeutenden kollektiven, globalen Stärken seiner bestehenden Messplattformen aufzubauen und durch transformative Akquisitionen zu wachsen."

Guidant wird von CEO Laura Schilling geleitet, einer Branchenveteranin und früheren Senior Vice President of Surface Western Hemisphere bei TechnipFMC. "Unsere Branche erlebt eine steigende Nachfrage nach Instrumentierungs- und Automatisierungslösungen aufgrund neuer Vorschriften, der Diversifizierung von Brennstoffen, Investitionen in grüne Energie, der sich entwickelnden Datensicherheit und der zunehmenden Lebensdauer von Anlagen. Wir freuen uns, mit OEP zusammenzuarbeiten, um unseren Kernmarkt zu unterstützen und unser Portfolio durch Akquisitionen auszubauen, um unseren Kunden die besten Messverfahren, Automatisierungen und Technologien über eine wachsende globale Plattform für Produktion, Produktinnovation und Service zu bieten", sagte Frau Schilling.

Mit diesem Geschäftsbereich wird das Portfolio von OEP um eine weitere Ausgliederung von Unternehmen erweitert. OEP hat über seine letzten vier Fonds einundzwanzig ähnliche Transaktionen abgeschlossen, darunter elf, die sich auf industrielle Endmärkte konzentrieren. Das Unternehmen ist bestrebt, ein zuverlässiger Partner und vertrauenswürdiger Geschäftsverwalter für Unternehmensverkäufer zu sein, die ihr Geschäft veräußern möchten.

Über One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, marktführende Unternehmen aufzubauen, indem es transformative Unternehmenszusammenschlüsse identifiziert und durchführt. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breit aufgestellten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit dem Jahr 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. OEP, gegründet 2001, wurde 2015 aus JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.oneequity.com.

