Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMC Entertainment hat nach einer langen Sause nach unten für die vergangenen Monate praktisch nichts mehr von sich hören lassen, so der Eindruck. Falsch: Am Mittwoch ging es um gut 5,2 % aufwärts. Die Stimmung wird besser. So hat es zum Beispiel vor einigen Tagen einen Vergleich gegeben - und AMC konnte 3,3 Millionen Dollar Einnahme daraus verbuchen. Überhaupt gibt es [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...