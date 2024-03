Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power musste sich am Mittwoch mit einem weiteren Minus vom Vortag herumschlagen: Um -2,8 % war es bergab gegangen. Nun aber ging es am Mittwoch für die Amerikaner um 5,3 % nach oben - zumindest zum Ende. Die Notierungen sind allerdings auch durch ein etwas höheres Handelsvolumen aufgefallen, was bedeutet, dass das Interesse deutlich steigt. Nachrichten stecken allerdings nicht dahinter. Es [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...