Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Donnerschlag bei und für JinkoSolar. Die Aktie hob am Mittwoch am Ende des Tages doch noch ab. Der Kurs ging mit dem Plus von gut 9,1 % durch die Decke. Allerdings bleiben die Notierungen auf schwachem Niveau. Der Kurs konnte sich auf 22,70 Euro nach oben schieben - die Analysten der Chartanalyse würden mindestens 25 Euro für eine Trendwende verlangen. Analysten, die [...]

