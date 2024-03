Wichtig, aber unbeachtet...: Die Geheimnisse der Seltenen Erden und Ihrer Verbündeten!

Anzeige / Werbung

Tief verborgen in den Tiefen der Erdkruste schlummern Schätze, die die moderne Welt antreiben und formen. Unter diesen Schätzen glänzen die Seltenen Erden wie kostbare Juwelen in einem unendlichen Ozean der Ressourcen.

doch hinter ihrer mysteriösen Fassade verbergen sich nicht nur Geheimnisse, sondern auch die Bausteine, die unsere Zukunft gestalten. Galium, Neodym und Praseodym sind drei treue Gefährten, die Seite an Seite mit den Seltenen Erden marschieren, ihre Stärke und Vielseitigkeit entfalten und unsere Welt in einem unendlichen Tanz der Innovation beleben.

Galium , ein silbrig schimmerndes Metall, mag vielleicht im ersten Blick unscheinbar wirken, doch seine wahre Magie entfaltet sich in den Tiefen der Elektronik. Von leistungsstarken Mikrochips bis hin zu leuchtenden LEDs - Galium ist der unsichtbare Architekt des digitalen Zeitalters.

Daneben stehen Neodym und Praseodym , die Zwillinge der Seltenen Erden, die mit ihrer magnetischen Anziehungskraft die Welt der Technologie revolutionieren. Neodym, mit seiner ungeheuren magnetischen Stärke, treibt die Motoren unserer elektrischen Fahrzeuge an und verleiht unseren Lautsprechern einen kraftvollen Klang. Praseodym hingegen, ein wahrer Meister der Farben, verleiht Glas und Keramik ihre strahlende Schönheit und spielt eine entscheidende Rolle in der LED-Technik und grünen Energieerzeugung.

Diese Rohstoffe sind mehr als nur Zutaten für technologische Meisterwerke! Sie sind die Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft, in der Innovation und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Ihre Verwendung mag vielfältig sein, doch ihr Zweck ist einheitlich - sie treiben Technik voran, inspirieren uns zu Höherem und erinnern uns daran, dass die wertvollsten Schätze oft diejenigen sind, die tief verborgen liegen und kaum jemand auf dem Radar hat.

Ein Unternehmen, das genau diese unbekannten aber essenziell wichtigen Rohstoffe im Portfolio hat und diese zukünftig bereitstellen möchte ist US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) mit TOP-Projekten in den USA!

Quelle: US Critical Metals

Und dass dieses Vorhaben gelingen kann, das Beweisen die einmal mehr hervorragenden Explorationsergebnisse!

US Critical Metals meldet grandiose Gallium-Gehalte!

Dass "Sheep Creek' gleichzusetzen ist mit Superlativen der höchstgradigen Klasse, hat das insgesamt 223 "Claims' und rund 4.500 Hektar umfassende Seltene-Erden-Projekt im gehaltvollen Montana-Idaho Alkaligürtel immer wieder und dazu sehr beeindruckend bewiesen.

Mit den jetzt gemeldeten sensationellen bis zu 20,1 % Seltene Erden Elemente (Total Rare Earth Elements, "TREE') und bis zu 363 ppm (parts per million) Gallium, zementiert US Critical Metals Corp., das zusammen mit seinem Joint-Venture-Partner US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) das hoch performante Projekt "Sheep Creek' betreibt, seine Ausnahmestellung auf dem heiß umkämpften Seltene-Erden-Markt, wo genau solche (Gallium)-Gehalte große Begehrlichkeiten bei Investoren wecken.

Diese Begehrlichkeiten werden durch weitere "Sheep Creek'-Spitzenwerte wie 182.255 ppm (18,2 %) Seltene Erden Elemente mit 32.750 ppm (3,3 %) kombiniertem Neodym und Praseodym und 348 ppm Gallium (Ga) zusätzlich angefacht. Insgesamt wurden 69 Proben, darunter 43 Schürf-/Gesteinssplitterproben und 26 Gesteinskanalproben, analysiert - mit dem Rekordergebnis von im Schnitt phänomenalen 93 ppm Gallium.

Ebenso fantastisch ist die Tatsache, dass die Proben aus Gebieten um die unterirdischen historischen Gruben herum liegen, die in den späten 1950er Jahren zur Niob-Vererzung erschlossen wurden und dass weder diese Gebiete noch "Sheep Creek' als Ganzes bisher auf Seltene Erden oder Gallium exploriert wurden.

Quelle: US Critical Metals

Neben ihren herausragenden Gehalten geben die Proben in mehreren Zonen zudem wertvolle Hinweiseauf eine vielversprechende Oberflächenmineralisierung und weisen auf neue Ziele mit großartigem Explorationspotenzial hin. Kurz gesagt, bilden die aktuellen Proben nur eine Momentaufnahme des Seltene-Erden-Ausnahmepotenzials, das "Sheep Creek' nicht zuletzt in seinem beträchtlichen, bisher unerforschten Teil in und unter sich trägt.

Gallium unter den "electric eighteen'!

Jüngst hat die US-amerikanische Energiebehörde (Department of Energy, "DOE') Gallium in den exklusiven Kreis der "electric eighteen' aufgenommen. Das wiederum ist eine Gruppe kritischer Mineralien, die unter anderem unabdingbar sind für Halbleiter, 5G-Technologie, Smartphones, Satellitensysteme, kritische Photonentechnologien, militärische Radarsysteme oder auch Solarzellen.

Kritisch sind diese Elemente vor allem deshalb, weil die USA bisher 100 % ihres Gallium-Bedarfs importiert, vornehmlich aus China. Die Volksrepublik mit einem Anteil von fast 30 % des weltweit produzierten Galliums, hatte ihrerseits schon im Sommer 2023 Einschränkungen beim Gallium-Export in die USA eingeführt.

Quelle: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024

Im Zuge dieser Sanktionen und mit Blick auf sowohl einen steigenden Gallium-Bedarf wie auch auf noch strengere Export-Restriktionen seitens China und damit auf eine Verknappung des kritischen Minerals, stieg der Preis für Gallium im Herbst letzten Jahres in China um 56 % auf satte 375,- USD pro Kilogramm.

Gewinnbringende Gallium-Abscheidung!

Mit Blick auf diese für die USA sehr kritische Gallium-Situation positioniert sich ein Ausnahme-Projekt wie "Sheep Creek' natürlich umso prominenter. Das gilt umso mehr, weil US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) im Dezember 2023 angekündigt hatte, im Rahmen einer Forschungs- und Entwicklungskooperationsvereinbarung mit den Idaho National Laboratories ("INL'), eine Verarbeitungsmethode für Seltene Erden einschließlich der Gallium-Abscheidung zu entwickeln, die nicht nur umweltverträglicheren Abbau und Verarbeitung dieser kritischen Metalle erlaubt, sondern auch eine gewinnbringende Gallium-Abscheidung bei 50 ppm ermöglicht.

https://www.youtube.com/watch?v=JaeCOzSO4Yk

Fazit: "Sheep Creek' auf dem Weg zur US-heimischen Gallium-Quelle!

Entsprechend entschlossen schaut Darren Collins, CEO und Direktor von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ), auf die prächtige Entwicklung seines Seltene-Erden-Vorzeigeprojekts:

"Die veröffentlichten Ergebnisse der jüngsten Proben untermauern, wie groß das bisher bezifferte Potenzial von "Sheep Creek' ist und wie herausragend jenes Potenzial ist, das wir bisher noch nicht gehoben und genauer analysiert haben. Das wiederum spornt uns umso mehr an, weitere Explorationen gezielt voranzutreiben, auch hinsichtlich einer gemeinsamen Quelle in der Tiefe, auf welche sich die weit verbreiteten Karbonatit-Vorkommen wahrscheinlich zurückzuführen lassen."

Auch James Hedrick, Präsident des technischen "Sheep Creek'-Teams bekräftigt sein Vertrauen in das einzigartige Potenzial dieses Projekts. Denn neben den großartigen Neodym- und Praseodym-Vorkommen, stellt die Entdeckung von Gallium einen bedeutenden Explorationserfolg für "Sheep Creek' dar und untermauert damit das außergewöhnliche Potenzial dieses Projekts, zu einer heimischen Quelle für dieses essentielle Mineral für die USA zu werden.

Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass wir umso gespannter auf die Ergebnisse der Extraktionsmethoden für diese Elemente sind, die derzeit evaluiert werden und deren wirtschaftliches Potenzial daraufhin bewerten werden. Es beliebt also extrem spannend, bei US Critical Metals (WKN: A3DHEZ), ein Unternehmen, dass Sie sich definitiv mal genauer anschauen sollten.

