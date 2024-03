Die zweifelnden Stimmen in Bezug auf eine kommende Korrektur am Markt werden immer lauter. Jetzt warnt nicht mehr nur J.P. Morgan, sondern ebenfalls Morgan Stanley davor, dass die Rallye an diesem Punkt zu ihrem Ende kommen könnte: Die Rallye an den Märkten, die scheinbar unaufhaltsam von einem Allzeithoch zum Nächsten springt, ist für viele Experten ein Grund zur Sorge. Denn viele sind sich einig: Wenn diese Aufwärtsbewegung endet, dann mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...