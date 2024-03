FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche knüpft der Dax wohl an seine siebentägige Gewinnserie an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Gründonnerstag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18 521 Punkte. Damit winkt ein weiterer Höchststand - zehn Punkte über dem bisherigen Rekord vom Vortag.

Auch an der Wall Street waren die wichtigsten Indizes nach der jüngsten Verschnaufpause wieder in Gang gekommen. Für eine Fortsetzung der Rekordjagd reichte es in S&P 500 und Dow Jones allerdings nicht ganz. Der Nasdaq 100 schloss mit kleinem Plus klar unter Tageshoch.

Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich dagegen am Montag wieder aus der Osterpause am Karfreitag zurück./ag/zb