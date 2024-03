DJ S&P bestätigt Japan-Rating - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P stuft Japan weiterhin mit A+ ein mit einem stabilen Ausblick. Die Änderung der Geldpolitik der japanischen Notenbank dürfte sich nur begrenzt auswirken. Obwohl der Ausstieg aus den Negativzinsen eine signifikante Entwicklung sei, entspreche das gemäßigte Tempo den Markterwartungen und sollte keine Verwerfungen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten nach sich ziehen, so die Agentur.

Trotz negativer Auswirkungen höherer Zinsen dürfte Japan ein Pro-Kopf-Einkommen auf einem vergleichbaren Niveau anderer einkommensstarker Volkswirtschaften über die nächsten drei bis fünf Jahre beibehalten, teilte S&P mit Bezug auf den stabilen Ausblick mit.

March 28, 2024 01:25 ET (05:25 GMT)

