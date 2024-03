EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Umsatz : EUR 1.226 Mio., ein Anstieg von 15% gegenüber EUR 1.064 Mio. im Geschäftsjahr 2022.

: EUR 1.226 Mio., ein Anstieg von 15% gegenüber EUR 1.064 Mio. im Geschäftsjahr 2022. Konzernergebnis : EUR 77,7 Mio., übertrifft die Prognose.

: EUR 77,7 Mio., übertrifft die Prognose. Operativer Cashflow: EUR 116,9 Mio., ein Anstieg von 163% von EUR 44,4 Mio.

EUR 116,9 Mio., ein Anstieg von 163% von EUR 44,4 Mio. Auftragsbestand : Erhöhte sich um EUR 226 Mio. auf EUR 1.686 Mio. in 2023.

: Erhöhte sich um EUR 226 Mio. auf EUR 1.686 Mio. in 2023. Dividendenvorschlag: EUR 0,50 je Aktie. Linz, 28.03.2024: Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute sein starkes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben, welches ein Rekordjahr in der Geschichte des Unternehmens markiert. Es war durch finanzielles Wachstum und durch die strategische Ausrichtung auf das Internet of Things (IoT) geprägt. Der Umsatz belief sich 2023 auf insgesamt EUR 1.226 Mio. und lag damit 15,3% über dem Vorjahr (2022: EUR 1.064 Mio.). Das organische Wachstum lag bei 9,5%. Das Konzernergebnis stieg auf EUR 75,3 Mio. (fortgeführte Geschäftstätigkeit), was im Vergleich zum Konzernergebnis im Jahr 2021 (angepasst: EUR 30,5 Mio.) mehr als doppelt so hoch ist, und ein Plus von 36% gegenüber dem Vorjahr 2022 (angepasst: EUR 55,5 Mio.) in Bezug auf das IoT-Wachstum darstellt. Der Verkauf des IT-Servicegeschäfts im Jahr 2022 ermöglichte es Kontron, sich vollkommen auf das IoT-Geschäft zu konzentrieren und seine Technologien durch strategische Akquisitionen (Comlab, Telit, Bsquare und Hartmann W-IE-NE-R) zu stärken. Die Übernahme der Mehrheit an der Katek Group Anfang 2024 und die Division GreenTec markieren den Einstieg von Kontron in Umwelttechnologien und versprechen einen Sprung nach vorne bei den technologischen Fähigkeiten. Die Auftragseingänge beliefen sich 2023 auf EUR 1.452 Mio. und lagen damit 16% über dem Umsatz, der im gleichen Zeitraum im Vorjahr erzielt wurde. Mit Blick auf die Zukunft freut sich Kontron über das Potenzial für 2024. Mit einem soliden Auftragsbestand von EUR 1.686 Mio., ist Kontron auf Kurs für ein weiteres starkes Jahr. "2023 war ein erfolgreiches Jahr für Kontron, und 2024 wird noch besser werden", sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. "Wir haben mehrere Produktinnovationen wie KontronOS und KontronGrid am Start, die unser Wachstum ankurbeln werden. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die Prognose für 2024 mit einem Konzernumsatz von mindestens EUR 1,9 Mrd. und einen Nettogewinn von rund EUR 100 Mio." Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

