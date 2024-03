Laut den offiziellen Daten der China Academy of Information and Communications Technology ist der iPhone-Absatz in China im Februar wegen des späteren Neujahrsfestes um rund ein Drittel auf 2,4 Mio. Geräte gesunken. Dieser Einbruch relativiert sich allerdings etwas, da aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung der Verbraucher der chinesische Smartphone-Absatz im Februar um fast ein Drittel zurückging. Dennoch bleibt der Trend für APPLE negativ, da der iPhone-Absatz im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat bereits um 39 % auf 5,5 Mio. Geräte eingebrochen war. Der Rückgang war umso bemerkenswerter, weil APPLE im Januar eine der seltenen Rabatt-Aktionen gestartet hatte. Allerdings wurde der Konkurrenzkampf durch die Rückkehr von Huawei Technologies ins Premiumsegment seitdem deutlich verschärft. Experten erwarten, dass der Marktanteil von APPLE in China trotz eines anziehenden Gesamtmarktes weiter unter Druck bleiben wird. Die APPLE-Aktie steuert aktuell auf einen Test der Unterstützungen bei 169,60 $ und bei 165,70 $ zu.



