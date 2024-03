EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Brockhaus Technologies AG: Fortsetzung des dynamischen und hochprofitablen Wachstums in 2024 und 2025



28.03.2024 / 07:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brockhaus Technologies AG: Fortsetzung des dynamischen und hochprofitablen Wachstums in 2024 und 2025 Organisches Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023 um +31% auf € 186,6 Mio.

Verbesserung des bereinigten pro-forma EBITDA um +41% auf € 67,0 Mio.; bereinigte pro-forma EBITDA-Marge bei 35,9%

Anhaltend starkes Wachstum in beiden Segmenten: Bikeleasing steigert die Anzahl vermittelter Diensträder um +28% auf ~151.000. Die Zahl der auf ihrer Plattform angebundenen Unternehmenskunden wächst um rund 14.000 auf ca. 60.000 mit inzwischen 3,3 Mio. zugangsberechtigten Mitarbeitern IHSE mit fortgesetztem Wachstum, insbesondere in Nordamerika, sowie deutlicher Steigerung der Profitabilität auf eine bereinigte EBITDA-Marge von 27,4%

Trotz signifikanter Investitionen in 2023 weiterhin hohe finanzielle Reserven für zukünftige Wachstumsinitiativen: liquide Mittel bei € 53,7 Mio.

Erstmalige Dividendenzahlung von € 0,22 je Aktie für Geschäftsjahr 2023 geplant

Weiteres profitables Wachstum für 2024 und 2025 erwartet: Umsatz soll in 2024 auf € 220 bis € 240 Mio. und das bereinigte EBITDA auf € 80 bis € 90 Mio. steigen Mittelfristausblick 2025 bleibt mit einem erwarteten Umsatzwachstum auf € 290 - € 320 Mio. und einer EBITDA-Marge von rund 40% unverändert

Frankfurt am Main, 28. März 2024. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) hat nach den nun vorliegenden testierten Kennzahlen auch das Geschäftsjahr 2023 mit sehr deutlichen Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. So lagen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 mit € 186,6 Mio. (2022: € 142,7 Mio.) um +31% über Vorjahr. Das bereinigte pro-forma EBITDA verbesserte sich um +41% auf € 67,0 Mio. (2022: € 47,4 Mio.). Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend von 33,2% auf 35,9%. Das bereinigte EBIT stieg in der pro-forma Betrachtungsweise von € 44,2 Mio. auf € 62,4 Mio. und die korrespondierende Marge auf 33,5% (2022: 30,9% Marge). In der pro-forma Sicht sind zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit, die im Laufe des Jahres 2023 von der Tochter Bikeleasing akquirierten, vier externen Handelsagenturen so enthalten, als wären sie bereits zum 1. Januar 2023 Teil der Unternehmensgruppe gewesen. In der non-pro-forma Sichtweise stiegen die Umsatzerlöse ebenfalls um +31% auf € 186,6 Mio., das bereinigte EBITDA um +31,2% auf € 62,2 Mio. (2022: € 47,4 Mio.) und das bereinigte EBIT um +30,6% auf € 57,7 Mio. (2022: € 44,2 Mio.). Brockhaus Technologies erzielte dabei eine bereinigte EBITDA-Marge von 33,3% (2022: 33,2%) und eine bereinigte EBIT-Marge von 30,9% (2022: 30,9%). Der bereinigte Free Cashflow vor Steuern betrug € 44,5 Mio. (Vorjahr: € 39,8 Mio.) und wies somit einen Anstieg von 11,7% vor. Vor dem Hintergrund der guten Liquiditätsausstattung, des sehr erfolgreichen Geschäftsverlaufs 2023 sowie der positiven Zukunftsaussichten schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. Juni 2024 die erstmalige Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,22 je Aktie vor. Im Interesse einer attraktiven Dividendenpolitik strebt Brockhaus Technologies an, künftig eine grundsätzlich stetig steigende Dividende auszuschütten. "In der erfreulichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich der Erfolg unseres Geschäftsmodells wider. Unsere Tochterunternehmen Bikeleasing und IHSE haben beide zum deutlichen profitablen Wachstum beigetragen und versprechen auch für die nächsten Jahre eine Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte. So planen wir, unsere Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 auf € 220 bis € 240 Mio. und das bereinigtes EBITDA auf € 80 bis € 90 Mio. zu steigern. Für 2025 lautet unser Mittelfristausblick unverändert auf Umsatzerlöse von € 290 bis € 320 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 40%", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus die Entwicklung. Nettoverschuldung trotz Add-on Akquisitionen und Aktienrückkauf weiterhin auf komfortablem Niveau - hohe liquide Mittel von € 53,7 Mio. Brockhaus Technologies verfügt unverändert über eine hohe Bilanzqualität und eine sehr solide Finanzierungsstruktur. Das weitere organische sowie anorganische Wachstum kann BKHT auf Grundlage einer kerngesunden Bilanz vorantreiben. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag

€ 53,7 Mio. (Ende 2022: € 70,8 Mio.) und das trotz signifikanter Investitionen und Tilgungen im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres. Darunter zählen unter anderem die Kaufpreiszahlung für die Akquisition der vier Handelsagenturen im Segment Financial Technologies in Höhe von € 19,5 Mio., der zum Jahresende durchgeführte Aktienrückkauf im Umfang von € 11,0 Mio. sowie Tilgungen von Akquisitionsdarlehen in beiden Segmenten von in Summe € 28,0 Mio. Aufgrund dieser Maßnahmen ist die Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2023 gegenüber Anfang des Jahres zwar von € 37,4 Mio. auf € 58,5 Mio. gestiegen. Dennoch liegt der Leverage, also die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten pro-forma EBITDA, mit 0,87x (Ende 2022: 0,79x) weiterhin sehr deutlich unter dem Zielwert von 2,5x. Damit verfügt BKHT unverändert über hohe finanzielle Reserven zur Finanzierung des geplanten zukünftigen Wachstums. Dienstradleasing stößt auf ungebrochen hohe Nachfrage - Bikeleasing wächst dynamisch weiter Das Tochterunternehmen Bikeleasing (Segment Financial Technologies) wies dank der weiter stark steigenden Nachfrage nach Dienstradleasing auch im Geschäftsjahr 2023 eine hohe Wachstumsdynamik aus. So stiegen die Umsatzerlöse um +37% auf € 146,2 Mio. (2022: € 106,6 Mio.) und das bereinigte pro-forma EBITDA um +44% auf € 63,1 Mio. (2022: € 43,9 Mio.). Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge wurde damit von 41,2% auf 43,1% verbessert. Bikeleasing konnte die Anzahl der an ihre digitale Plattform angeschlossenen Unternehmen um mehr als 14.000 auf rund 60.000 steigern, was einem neuen Jahresrekord entspricht. Diese Unternehmenskunden beschäftigen ca. 3,3 Mio. Mitarbeiter. Die Anzahl neu vermittelter Diensträder legte um +28% auf ca. 151.000 zu. Neben dem starken Wachstum im Kernmarkt Deutschland konnte Bikeleasing bis Ende 2023 auch in Österreich bereits rund 2.300 Unternehmenskunden gewinnen. Die dortigen Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr überproportional um +163%. Für die nächsten Jahre geht das Unternehmen von zunehmend positiven Effekten aus der Übernahme der Handelsagenturen, einer weiter verbesserten Marktdurchdringung mit einer kontinuierlich steigenden Zahl an Unternehmenskunden sowie einer Erhöhung der Nutzungsraten bei bereits gewonnenen Kunden aus. Die bereits realisierte Anbindung von Direktversendern (D2C Brands) hat sich bereits in 2023 positiv bemerkbar gemacht. IHSE profitiert insbesondere vom starken Wachstum in der Region Americas Das Segment Security Technologies (IHSE und kvm-tec) erzielte im Berichtsjahr 2023 ein Umsatzplus von +12% auf € 40,5 Mio. (2022: € 36,1 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von € 11,1 Mio. (2022: € 8,6 Mio.), was die bereinigte EBITDA-Marge von 23,9% auf 27,4% steigen ließ. Besonders positiv entwickelte sich die Nachfrage in der Region Americas, wo die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 um +24,6% angestiegen sind. Auch die Region EMEA konnte die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um +7,2% steigern. Die Absatzmärkte in Asien wurden weiter durch die schwierigen Rahmenbedingungen in China belastet. IHSE und kvm-tec dürften auch in Zukunft vom globalen Trend zu verstärkter Digitalisierung und zunehmender Konnektivität sowie von der Notwendigkeit der Absicherung gegen die weltweit zunehmenden Cyberangriffe profitieren. Optimismus für 2024 und 2025: Substanzielles Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet Angesichts der positiven Wachstumsprognosen für beide Segmente ist der Vorstand von Brockhaus Technologies für das Gesamtjahr 2024 zuversichtlich, die Umsatzerlöse auch ohne Einbeziehung weiterer wesentlicher Akquisitionen auf einen Wert zwischen € 220 und € 240 Mio. und das bereinigte EBITDA auf einen Wert zwischen € 80 und € 90 Mio. zu steigern. Zudem wird der Mitte 2023 kommunizierten Mittelfristausblick für 2025 bestätigt, nach dem die Umsatzerlöse - ebenfalls ohne die Einbeziehung weiterer wesentlicher Akquisitionen - auf einen Wert zwischen € 290 und € 320 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 40% steigen soll. Damit würde sich das bereinigte EBITDA in der Mitte des Zielkorridors auf rund € 120 Mio. erhöhen. Die bestehenden finanziellen Ressourcen sowie die erwarteten substanziellen Cashflows des operativen Geschäfts werden weiterhin für das organische Wachstum der Tochterunternehmen sowie für selektive anorganische Wachstumsinitiativen eingesetzt. Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/websites/brockhaustechnologies/German/3000/publikationen.htmlreports Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2023 in englischer Sprache findet am heutigen Donnerstag, den 28. März 2024, um 15:00 Uhr (CET) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/oaHsnCSWesKR Kontaktinformationen Für Investoren: Paul Göhring

Tel: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com Für Medien: GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Tel: +49 69 97 12 47 33 Fax: +49 69 97 12 47 20 E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de Konzernkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023* in € Tsd. 2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 186.631 142.712 +31% Financial Technologies (Bikeleasing) 146.213 106.623 +37% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 40.468 36.086 +12% Bereinigtes EBITDA 62.205 47.400 +31% Bereinigtes pro-forma EBITDA 66.988 47.400 +41% Financial Technologies (Bikeleasing) 63.081 43.938 +44% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 11.088 8.617 +29% Bereinigte pro-forma EBITDA-Marge 35,9% 33,2% +2,7%-Pkt. Bereinigtes EBIT 57.654 44.155 +31% Bereinigtes pro-forma EBIT 62.437 44.155 +41% Periodenergebnis (nach Steuern) 9.316 10.466 -11% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 34.796 34.914 +-0% Bereinigte Free Cashflow vor Steuern 44.446 39.785 +12% 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung Bilanzsumme 666.180 655.509 +2% Liquide Mittel 53.666 70.800 -24% Eigenkapital 297.831 315.337 -6% Eigenkapitalquote 44,7% 48,1% -3,4%-Pkt. Nettoverschuldung 58.539 37.370 +57% Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (LTM) 0,87x 0,79x -

* Hinweis zum Vorjahresvergleich: Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 94ff. des Geschäftsberichts 2023 verwiesen. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



28.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com