AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023



Freiburg, 28. März 2024

Alle Beteiligungen von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) haben im Geschäftsjahr 2023 bedeutende, transformative Meilensteine erreicht. Der Gesamtwert der Anlagen stieg weiter an, insbesondere dank Swiss Medical Network, einem führenden Unternehmen im Bereich der integrierten Gesundheitsversorgung in der Schweiz, begünstigt durch die Beteiligung der Versicherungsgruppe Visana an deren Kapital. Das inflationäre Umfeld, die Zinssätze, die Energiekosten und die geopolitische Lage haben die Rentabilität der Unternehmen belastet, aber alle Firmen, an denen AEVIS beteiligt ist, haben dieses schwierige Umfeld gemeistert und die notwendige Kompensationsmassnahmen umgesetzt.

Swiss Medical Network mit positivem Start ins Geschäftsjahr 2024

Swiss Medical Network erzielte einen Gesamtumsatz von CHF 768.7 Millionen, unter Berücksichtigung der Dekonsolidierung von Réseau de l'Arc. Auf vergleichbarer Basis blieb der Umsatz mit einem organischen Wachstum von 0.3 % stabil. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDAR erreichte CHF 106.8 Millionen, 24.1% weniger als im Vorjahr (2022: CHF 140.6 Millionen), entsprechend einer operativen Marge von 16.5%. Auf vergleichbarer Basis betrug der Betriebsgewinn CHF 106.6 Millionen gegenüber CHF 124.5 Millionen im Vorjahr. Swiss Medical Network hat verschiedene Massnahmen zur Umsatz- und Kostenoptimierung eingeleitet, um bis 2024 wieder die Margen des Jahres 2022 zu erreichen. vitäten im Januar und Februar 2024 zeigten positive Auswirkungen dieser Massnahmen mit einem Umsatzwachstum von rund 8% gegenüber der Vorjahresperiode und einer schrittweisen Verbesserung der Profitabilität.

MRH Switzerland erzielt bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

Der Umsatz von MRH Switzerland AG (vormals Victoria Jungfrau AG), der Tochtergesellschaft für die Hotelbetriebe der Gruppe, stieg um 10.3% auf CHF 170.5 Millionen (2022: CHF 154.5 Millionen). Das organische Wachstum betrug auf 6.4%. Der EBITDAR erreichte CHF 34.6 Millionen, was einer operativen Marge von 20.3% entspricht. Die meisten Hotels, mit Ausnahme des neu erworbenen Adula in Flims und des L'Oscar in London, trugen zur Verbesserung des operativen Ergebnisses bei. Besonders gut entwickelten sich die Destinationen Zermatt und Interlaken, sowohl im Winter als auch im Sommer.

Immobilienportfolios gestärkt

Swiss Hotel Properties SA, die konsolidierte Tochtergesellschaft für Hotelimmobilien, steigerte den Wert ihres Immobilienportfolios auf CHF 857.8 Millionen, insbesondere durch Akquisitionen und Entwicklungen in Zermatt und Interlaken. Der NAV (Net Asset Value) belief sich per 31. Dezember 2023 auf CHF 363.4 Millionen.

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios von Infracore SA, eine Minderheitsbeteiligung (30%) von AEVIS spezialisiert auf Gesundheitsinfrastrukturen, erhöhte sich auf CHF 1.29 Milliarden (2022: CHF 1.25 Milliarden). Der Anstieg wurde durch Neubauten und die Ausweitung der Mietflächen begünstigt, trotz negativer Wertkorrekturen von CHF 16.8 Millionen bei bestehenden Gebäuden, die durch höhere Zinssätze verursacht wurden. Der NAV belief sich am Ende der Berichtsperiode auf CHF 566.3 Millionen.

Konsolidierte Ergebnisse

Der konsolidierte Umsatz von AEVIS belief sich im Berichtsjahr 2023 auf CHF 953.0 Millionen (2022: CHF 1.14 Milliarden), zurückzuführen auf die Dekonsolidierung von Réseau de l'Arc und das Fehlen von ergebniswirksamen M&A-Transaktionen. Auf vergleichbarer Basis betrug das organische Wachstum 1.5%. Der EBITDAR lag bei CHF 119.9 Millionen (2022: CHF 209.6 Millionen), entsprechend einer Marge von 14.4% (2022: 20.5%). Auf vergleichbarer Basis betrug die Betriebsgewinnmarge 14.6%. Nach Abschreibungen, Amortisationen und Finanzierungskosten resultierte ein Nettoverlust von CHF 41.9 Millionen. Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten.

Statutarisches Eigenkapital von CHF 549.3 Millionen

Auf statutarischer Ebene (Holdinggesellschaft, nicht konsolidiert) resultierte ein Umsatz von CHF 15.6 Millionen. Die Bilanz ist mit einem Eigenkapital von CHF 549.3 Millionen und einer Eigenkapitalquote von 68.3% weiterhin sehr stark. AEVIS wird die Marktbedingungen weiterhin beobachten und könnte je nach Opportunitäten und Akquisitionen wieder an den Kapitalmarkt gelangen.

Veränderungen in der Geschäftsleitung

Wie am 12. März 2024 angekündigt, wird Fabrice Zumbrunnen, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsleitung der Migros-Gruppe, ab dem 1. Mai 2024 CEO von AEVIS. Zudem wird Michel Keusch ab dem 1. Juni 2024 als CFO (Chief Financial Officer) und CIO (Chief Investment Officer) in die Geschäftsleitung von AEVIS eintreten. Als Senior Investment Manager bei Bellevue Asset Management bringt Michel Keusch umfassende Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Finanzanalyse, Bewertung und Investmentbanking-Transaktionen mit. Der derzeitige CFO Gilles Frachon wird Ende Mai 2024 in den Ruhestand treten und soll Mitglied des Prüfungsausschusses von AEVIS werden. Wir danken Gilles Frachon für seine 12-jährige Tätigkeit für AEVIS und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Audit Committee. Séverine Van der Schueren, CAO (Chief Administration Officer), die seit 2008 für die Gruppe tätig ist, zuerst als Generalsekretärin von Swiss Medical Network und dann als CAO von AEVIS, wird die Geschäftsleitung von AEVIS ab dem 1. Juni 2024 vervollständigen.

Ausblick 2024

Im Einklang mit ihrer Mission "Investing for a better life" wird AEVIS weiterhin innovative Projekte und Unternehmen bevorzugen, die ihren Kunden einen echten Mehrwert bieten, und gleichzeitig ihre starke Marktposition in den Bereichen Gesundheitswesen, Hospitality und Immobilieninfrastruktur weiter ausbauen.

Operativ rechnet AEVIS mit einer weiterhin positiven Entwicklung im Bereich Hospitality und geht davon aus, dass sich der Kostendruck im Gesundheitswesen normalisieren wird und durch gezielte Effizienzprogramme wieder höhere Margen erzielt werden können. Die Immobilienportfolios der Gruppe generieren regelmässige, stabile Mieteinnahmen und sind mit konservativen durchschnittlichen Quadratmeterpreisen bewertet.

Aufgrund der Vielfalt ihrer Beteiligungen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht AEVIS davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das Geschäftsjahr 2024 zu publizieren.

Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

Geschäftsbericht 2023 (in Englisch)

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.