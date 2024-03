Freiburg - Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat 2023 wie angekündigt rote Zahlen geschrieben. Mit einem Minus von knapp 42 Millionen Franken fiel das Ergebnis im Rahmen der bereits vor einer Woche kommunizierten Spanne aus. Den Umsatz hatte die Hotel- und Spitalgruppe bereits am vergangenen Donnerstag kommuniziert. So sank der konsolidierte Umsatz auf 953,0 Millionen Franken nach 1,14 Milliarden im 2022, wie die Gruppe in ihrer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...