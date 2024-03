News von Trading-Treff.de Noch stärkere Dynamik im DAX führt erneut zu Rekorden. Die Wall Street steht vor dem Osterwochenende fest da. Neue Tradingideen 28.03.2024 Kein Verweilen bei DAX-Rekorden Wir fassten in der Morgenanalyse zum 26.03.2024 bereits die Dynamik auf der Oberseite zusammen und fanden heraus, dass Konsolidierungen immer im Rahmen der Trenddynamik schnell beendet wurden (Rückblick): So ging es am Dienstag und nun auch am Mittwoch ...

